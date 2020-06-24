Поправки в основной закон страны поддержит большинство россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Несмотря на депрессию, которую вызвали пандемия коронавируса и кризис, и разгар дачного сезона, поправки в Конституцию РФ поддержат более 60% россиян, рассказали URA.RU политологи. Такой прогноз связан с тем, что большинство поправок социально ориентированы и улучшат жизнь россиян всех возрастов.

«Голосование по поправкам в Конституцию продлится в течение недели в электронном и обычном виде. Благодаря этому большинство россиян сможет найти время и способ отдать свой голос за или против поправок. Поэтому полагаю, явка составит 50-60%», — поделился президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев. Вместе с тем эксперт считает, что поправки поддержат большинство россиян, поскольку предлагаемые изменения касаются всех сфер жизни человека и каждый может повлиять на ту область, которая волнует именно его. С этим согласился и директор Центра политического анализа Павел Данилин: по его мнению, поправку поддержат около 70% россиян, поскольку предлагаемые изменения касаются всех страт общества.

При этом эксперты отметили, что параметры явки и уровня поддержки на предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию уместно сравнивать лишь с голосованием по действующему основному закону страны в 1993 году. «Сравнивать предстоящее голосование с предыдущими президентскими или парламентскими выборами совершенно неуместно. Хотя бы потому, что в этих случаях мы голосуем за конкретного человека или за группу людей. Сейчас мы голосуем даже не за Конституцию в целом, а за поправки. И это серьезнейшим образом меняет весь подход», — объяснил Данилин.

Как напомнил политолог, в 1993 году на день голосования по проекту новой Конституции накладывались выборы в Госдуму и Совет Федерации. «В тот день явка составила всего 54%, и этому способствовал ряд факторов: несколько выборов в один день, привычка голосовать, оставшаяся с советских времен, время года — зима, когда люди не были на дачах, а также высочайшая политизированность общества. Но ожидать явки на уровне голосования за ту Конституцию будет не совсем правильно — сейчас изменились условия голосования, поэтому она может быть даже выше», — предположил Данилин.

Основным днем проведения голосования по поправкам к Конституции РФ названо 1 июля, но голосовать можно будет в течение недели до этого дня — начиная с 25 июня. По указу президента РФ Владимира Путина первый день июля объявлен выходным. Как заявил ранее глава государства, предложенные поправки к основному закону страны являются шагом к демократизации общества, а также закрепляют социальные гарантии для населения.

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