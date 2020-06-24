Ефремов продает дом за 50 млн, чтобы расплатиться за ДТП

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Ранее сообщалось, что семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, готова обсуждать вопрос компенсации. Адвокат, автоюрист Александр Мельцев в разговоре с URA.RU предположил, что актер заплатит родственникам курьера до трех миллионов рублей.

«Часть средств от продажи недвижимости должны выплатить семье [погибшего в ДТП] курьера», — сообщает издание. Остальная часть денег достанется родным Михаила Ефремова, когда он сядет в тюрьму. Общая стоимость имущества актера составляет полмиллиарда рублей.

Актер Михаил Ефремов продает виллу за 50 миллионов рублей под Юрмалой в Латвии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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