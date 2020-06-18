Адвокат спрогнозировал, сколько выплатит Ефремов семье жертвы ДТП

Михаил Ефремов заявлял, что готов компенсировать ущерб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов выплатит семье Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с артистом, может выплатить до трех млн рублей. Такую сумму назвал адвокат, автоюрист Александр Мельцев в разговоре с URA.RU. По его словам, озвученная ранее сумма компенсации в 100 млн рублей является экстраординарной.

«Судебное решение о взыскании материального и морального ущерба в результате ДТП в России не превышают трех млн рублей даже при наличии иждивенцев у погибшего. Бывает от 600 тысяч до миллиона. Размер добровольной компенсации решается в индивидуальном порядке. В среднем это сумма порядка 2-3 млн рублей», — пояснил он. Адвокат добавил, что о компенсации в 100 млн рублей он не слышал ни по каким делам. По его словам, такие суммы звучат в делах о хищениях, но вопрос в том, сможет ли человек их выплатить.

Мельцев пояснил, что о размере добровольной компенсации индивидуально договариваются стороны. Суд же назначает компенсацию исходя из того, какой ущерб был нанесен, были ли у погибшего или пострадавшего дети или другие лица на иждивении, а также учитывает заработок виновного.

Ранее адвокат Павел Левшун, работающий по делу о гибели актера Дмитрия Марьянова, заявил «Комсомольской правде», что Ефремов должен выплатить семье погибшего 100 млн рублей, чтобы смягчить приговор. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что у актера нет такой суммы, однако Ефремов готов возместить моральный и материальный ущерб семье Захарова.

Актер устроил ДТП 8 июня в Москве. Ефремов находился за рулем пьяным, он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Захарова. Пострадавший умер в больнице на следующий день. В этот же день суд отправил Ефремова под домашний арест. Семья погибшего отказалась простить актера, а также не хочет рассматривать вопрос о материальной помощи, пишут «Дни.ру».

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