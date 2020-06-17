Семья погибшего в ДТП с Ефремовым передумала насчет денег

Сергей Захаров погиб в результате ДТП в центре Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсуждать вопрос компенсации. Об этом адвокату Ефремова заявил брат погибшего.

Брат погибшего готов обсуждать вопрос компенсации, если это одобрит адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский. «Он готов на все, говорит: „Обращайтесь к Добровинскому. Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский“. А он [Добровинский] говорит, что якобы семья против», — заявил РБК адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Пашаев планирует позвонить Добровинскому, чтобы обсудить вопрос компенсации. При этом он не уточнил, о какой конкретно компенсации идет речь. Сам Добровинский в разговоре с изданием заявил, что адвокат Ефремова и брат погибшего просто обсудили возможность переговоров. Он выразил уверенность, что семья Захарова от компенсации в итоге откажется.

Михаил Ефремов попал в ДТП 8 июня. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной. Ее водитель позже скончался в больнице. Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение, в котором заявил, что не знает, как дальше жить, и отметил, что поможет семье погибшего, если она будет готова принять эту помощь. Родственники погибшего Сергея Захарова заявляли, что не примут деньги от Ефремова.

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