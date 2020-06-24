Общее число новых заражений в России продолжает сокращаться Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Несмотря на тренд по снижению числа новых заболевших COVID, количество умерших россиян с коронавирусом остается на прежнем уровне. За сутки заболело 7 176 человек (против 7425 по данным на 23 июня), а умерло 154 человека. Днем ранее сообщалось о 153 погибших.

«За последние сутки в России выявлено 7 176 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Умерло 154 человека с COVID-19. Больше всего новых больных зафиксировано в Москве (811), Подмосковье (507) и Югре — 323.

В Челябинской области 185 новых случаев, в Свердловской — 181. В Прикамье выявлено 89 новых больных. В Тюменской области — 50. Меньше всего новых случаев в Курганской области — 34.

Несмотря на то, что ХМАО уже несколько дней находится в лидерах по числу новых больных, выздоравливает в регионе не так много людей. Среди всех субъектов Югра по этому показателю находится на 14 месте (183 выписанных пациентов). Среди регионов УрФО больше всего выздоравливают в Челябинской (323) и Свердловской (278) областях.

За весь период эпидемии в России умерло 8513 человек с коронавирусом. Общее число больных составляет 606 881, выздоровело 368 822 человек.

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