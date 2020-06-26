Автоэксперт прогнозирует новые очереди водителей за медсправками

Российские диспансеры снова захлестнет волна очередей из водителей, которые будут вынуждены сдавать тест на алкоголь и наркотики в крови и моче при медосвидетельствовании. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил координатор движения «Синие ведерки», защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов.
Ранее Минздрав РФ утвердил приказ, по которому ныне действующие правила медицинского освидетельствования водителей сохраняются до 2021 года, пишет ТАСС. С 1 января водители и желающие получить права граждане будут сдавать анализы на хроническое потребление алкоголя, правда, только по направлению нарколога, если он заметит признаки заболевания.
«Если все останется как есть, то с 1 января следующего года [за справку] надо будет выкладывать от семи до десяти тысяч рублей», — прогнозирует Шкуматов, отметив, что будут точно такие же очереди, которые были в ноябре 2019 года. «Коммерческий интерес оказывается выше жизни людей. Умер же человек в очереди (Шкуматов говорит о случае, когда в Казани скончался пожилой мужчина, который стоял в очереди за медсправкой для водительских прав — прим.ред.). Абсолютная бессмысленность процедуры», — высказался автоэксперт.
Тестирование на алкоголь и наркотики при получении или обмене прав хотели сделать обязательными еще с ноября 2019 года. На фоне этих известий россияне стали штурмовать наркодиспансеры. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию со справками чушью.
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