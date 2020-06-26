Автоэксперт прогнозирует новые очереди водителей за медсправками

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Тестирование на алкоголь и наркотики при получении или обмене прав хотели сделать обязательными еще с ноября 2019 года. На фоне этих известий россияне стали штурмовать наркодиспансеры . Президент России Владимир Путин назвал ситуацию со справками чушью .

«Если все останется как есть, то с 1 января следующего года [за справку] надо будет выкладывать от семи до десяти тысяч рублей», — прогнозирует Шкуматов, отметив, что будут точно такие же очереди, которые были в ноябре 2019 года. «Коммерческий интерес оказывается выше жизни людей. Умер же человек в очереди (Шкуматов говорит о случае, когда в Казани скончался пожилой мужчина, который стоял в очереди за медсправкой для водительских прав — прим.ред.). Абсолютная бессмысленность процедуры», — высказался автоэксперт.

Ранее Минздрав РФ утвердил приказ, по которому ныне действующие правила медицинского освидетельствования водителей сохраняются до 2021 года, пишет ТАСС. С 1 января водители и желающие получить права граждане будут сдавать анализы на хроническое потребление алкоголя, правда, только по направлению нарколога, если он заметит признаки заболевания.

Российские диспансеры снова захлестнет волна очередей из водителей, которые будут вынуждены сдавать тест на алкоголь и наркотики в крови и моче при медосвидетельствовании. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил координатор движения «Синие ведерки», защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов.

Петр Шкуматов заявил, что за медсправку водители будут платить от семи до десяти тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно