27 июня 2020

Автоэксперт прогнозирует новые очереди водителей за медсправками

© Служба новостей «URA.RU»
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Праворульные автомобили. Старые японские автомобили. Челябинск, правый руль, водитель автомобиля, праворульные автомобили, японские авто
Петр Шкуматов заявил, что за медсправку водители будут платить от семи до десяти тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские диспансеры снова захлестнет волна очередей из водителей, которые будут вынуждены сдавать тест на алкоголь и наркотики в крови и моче при медосвидетельствовании. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил координатор движения «Синие ведерки», защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов.

Ранее Минздрав РФ утвердил приказ, по которому ныне действующие правила медицинского освидетельствования водителей сохраняются до 2021 года, пишет ТАСС. С 1 января водители и желающие получить права граждане будут сдавать анализы на хроническое потребление алкоголя, правда, только по направлению нарколога, если он заметит признаки заболевания.

«Если все останется как есть, то с 1 января следующего года [за справку] надо будет выкладывать от семи до десяти тысяч рублей», — прогнозирует Шкуматов, отметив, что будут точно такие же очереди, которые были в ноябре 2019 года. «Коммерческий интерес оказывается выше жизни людей. Умер же человек в очереди (Шкуматов говорит о случае, когда в Казани скончался пожилой мужчина, который стоял в очереди за медсправкой для водительских прав — прим.ред.). Абсолютная бессмысленность процедуры», — высказался автоэксперт.

Тестирование на алкоголь и наркотики при получении или обмене прав хотели сделать обязательными еще с ноября 2019 года. На фоне этих известий россияне стали штурмовать наркодиспансеры. Президент России Владимир Путин назвал ситуацию со справками чушью.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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