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Ранее Турция предложила России восстановить авиасообщение с 15 июля. Турецкий посол в Москве Мехмет Самсар заявил, что власти двух стран находятся в постоянном контакте и сейчас Турция ждет ответа на свое предложение от российской стороны, передает RT .

В первом полугодии 2020 года 10 крупнейших авиакомпаний России сократили перевозки на 99,4%, рассказал министр. «Аэрофлот», по его словам, в настоящее время прорабатывает план для привлечения дополнительного финансирования своей деятельности.

«После того, как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана», — цитирует Дитриха ТАСС.

Надежда, что международные перелеты из России могут быть возобновлены в июле, все еще сохраняется. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

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