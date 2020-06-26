27 июня 2020

Россиянам пообещали полеты за границу уже в июле. Но при одном условии

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Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, дитрих евгений
Евгений Дитрих назвал вероятный срок открытия границ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Надежда, что международные перелеты из России могут быть возобновлены в июле, все еще сохраняется. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«После того, как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана», — цитирует Дитриха ТАСС.

В первом полугодии 2020 года 10 крупнейших авиакомпаний России сократили перевозки на 99,4%, рассказал министр. «Аэрофлот», по его словам, в настоящее время прорабатывает план для привлечения дополнительного финансирования своей деятельности.

Ранее Турция предложила России восстановить авиасообщение с 15 июля. Турецкий посол в Москве Мехмет Самсар заявил, что власти двух стран находятся в постоянном контакте и сейчас Турция ждет ответа на свое предложение от российской стороны, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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