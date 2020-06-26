Пилот-герой Юсупов просит Путина вернуть всех россиян на родину

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, сколько россиян вернулись на родину с начала пандемии COVID-19. По ее словам, это число превысило 260 тысяч человек и увеличивается каждый день, передает RT .

Глава государства отметил, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации было крайне сложно привести всех граждан в Россию через Москву. «Потому правительство приняло решение развозить граждан по регионам. Эта работа будет продолжена. Мы будем вывозить всех, кто хочет вернуться на родину», — ответил Путин.

В настоящее время за границей все еще остаются около 50 тысяч россиян, заявил Юсупов. При этом на вывозные рейсы регистрируют только жителей определенных регионов. «Жителям других регионов не удается попасть на такие рейсы. Просим вашего поручения, чтобы на вывозные рейсы регистрировали всех граждан России», — заявил Путину Юсупов.

Герой России Дамир Юсупов, посадивший самолет в кукурузное поле, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой. Пилот попросил главу государства изменить процесс вывоза россиян из-за границы.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно