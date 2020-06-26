В Кремле ответили на новые претензии Японии

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Ранее ситуацию, развернувшуюся вокруг Курильских островов, комментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что возвращение Японией к обсуждению этого вопроса не способствует улучшению отношений и подчеркнула, что острова принадлежат РФ в соответствии с международными соглашениями, передает RT .

Россия и Япония много лет не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за нерешенного вопроса о принадлежности Курильских островов. После войны весь архипелаг вошел в состав СССР, однако японская сторона оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, называя их северными территориями.

«Россия имеет абсолютное суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований», — заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на претензии от Японии.

Ранее правительство Японии сделало Москве представление из-за проводимых Россией геологоразведочных работ. Геологические изыскания проходят в Охотском море между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами.

Россия имеет право проводить любые исследования на своей территории. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

Дмитрий Песков прокомментировал новости о российских исследованиях в Охотском море Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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