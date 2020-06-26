В Кремле ответили на новые претензии Японии

Россия имеет право проводить любые исследования на своей территории. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
Ранее правительство Японии сделало Москве представление из-за проводимых Россией геологоразведочных работ. Геологические изыскания проходят в Охотском море между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами.
«Россия имеет абсолютное суверенное право на своей территории осуществлять любые виды исследований», — заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на претензии от Японии.
Россия и Япония много лет не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за нерешенного вопроса о принадлежности Курильских островов. После войны весь архипелаг вошел в состав СССР, однако японская сторона оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, называя их северными территориями.
Ранее ситуацию, развернувшуюся вокруг Курильских островов, комментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что возвращение Японией к обсуждению этого вопроса не способствует улучшению отношений и подчеркнула, что острова принадлежат РФ в соответствии с международными соглашениями, передает RT.
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