Текслер продлил карантин в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса по 12 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.
«Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности по 12 июля на основе постановления правительства РФ, что за субъектами Федерации закрепляется право по продлению режима самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше», — заявили в пресс-службе Текслера. Режим повышенной готовности был введен в конце марта.
Новое распоряжение губернатора позволит челябинцам в возрасте 65+ оформлять больничные листы, продлевая самоизоляцию. В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Обязательным остается ношение медицинских масок в общественных местах и транспорте.
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