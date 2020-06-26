27 июня 2020
26 июня 2020

Текслер продлил карантин в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, портрет, медицинская маска, маска медицинская, текслер алексей
Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса по 12 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности по 12 июля на основе постановления правительства РФ, что за субъектами Федерации закрепляется право по продлению режима самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше», — заявили в пресс-службе Текслера. Режим повышенной готовности был введен в конце марта.

Новое распоряжение губернатора позволит челябинцам в возрасте 65+ оформлять больничные листы, продлевая самоизоляцию. В регионе по-прежнему запрещены массовые мероприятия. Обязательным остается ношение медицинских масок в общественных местах и транспорте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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