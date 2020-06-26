26 июня 2020
25 июня 2020

В Пермском крае готовятся ослабить карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, сотрудник дпс в медицинской маске
При этом от пермяков потребуется особая дисциплина в отношении остающихся ограничений Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края рассматривают возможность ослабить карантин по коронавирусу с 1 июля. Об этом сообщили URA.RU 26 июня в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В начале следующей недели членами штаба будет рассмотрена динамика по основным показателям. Если она будет положительной, адресно могут снять ограничения с 1 июля по следующим сферам:

  • уличным кафе и «летникам» (обязательные требования: расстановка столов на расстоянии 1,5 метра, регулярная дезинфекция поверхностей, запрет на проведение в них массовых мероприятий);
  • музеям и выставочным залам;
  • торговым залам площадью до 800 кв. метров;
  • образовательным учреждениям (кружки, допобразование и другое);
  • общественным организациям и научным институтам;
  • детским площадкам, детским садам, в том числе, частным.

Практически одновременно власти приняли решение о важных послаблениях в режиме самоизоляции. С 4 июля начнут открываться детские оздоровительные лагеря — к 26 июля должны заработать они все. Также открываются культурные учреждения под открытым небом: архитектурно-этнографический музей «Хохловка», музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» и пространство завода Шпагина. При их посещении нужно будет использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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