В Пермском крае готовятся ослабить карантин

При этом от пермяков потребуется особая дисциплина в отношении остающихся ограничений Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края рассматривают возможность ослабить карантин по коронавирусу с 1 июля. Об этом сообщили URA.RU 26 июня в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В начале следующей недели членами штаба будет рассмотрена динамика по основным показателям. Если она будет положительной, адресно могут снять ограничения с 1 июля по следующим сферам:

уличным кафе и «летникам» (обязательные требования: расстановка столов на расстоянии 1,5 метра, регулярная дезинфекция поверхностей, запрет на проведение в них массовых мероприятий);

музеям и выставочным залам;

торговым залам площадью до 800 кв. метров;

образовательным учреждениям (кружки, допобразование и другое);

общественным организациям и научным институтам;

детским площадкам, детским садам, в том числе, частным.

Практически одновременно власти приняли решение о важных послаблениях в режиме самоизоляции. С 4 июля начнут открываться детские оздоровительные лагеря — к 26 июля должны заработать они все. Также открываются культурные учреждения под открытым небом: архитектурно-этнографический музей «Хохловка», музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» и пространство завода Шпагина. При их посещении нужно будет использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.