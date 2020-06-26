В Пермском крае готовятся ослабить карантин

Власти Пермского края рассматривают возможность ослабить карантин по коронавирусу с 1 июля. Об этом сообщили URA.RU 26 июня в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
В начале следующей недели членами штаба будет рассмотрена динамика по основным показателям. Если она будет положительной, адресно могут снять ограничения с 1 июля по следующим сферам:
- уличным кафе и «летникам» (обязательные требования: расстановка столов на расстоянии 1,5 метра, регулярная дезинфекция поверхностей, запрет на проведение в них массовых мероприятий);
- музеям и выставочным залам;
- торговым залам площадью до 800 кв. метров;
- образовательным учреждениям (кружки, допобразование и другое);
- общественным организациям и научным институтам;
- детским площадкам, детским садам, в том числе, частным.
Практически одновременно власти приняли решение о важных послаблениях в режиме самоизоляции. С 4 июля начнут открываться детские оздоровительные лагеря — к 26 июля должны заработать они все. Также открываются культурные учреждения под открытым небом: архитектурно-этнографический музей «Хохловка», музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36» и пространство завода Шпагина. При их посещении нужно будет использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.
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