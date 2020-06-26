Российские женщины зарабатывают почти на треть меньше мужчин

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Ранее Росстат сообщал, что в России на начало 2020 года на 1 тысячу женщин приходилось 866 мужчин, передает RT . По словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, российские мужчины в среднем живут на 10 лет меньше, чем женщины, пишет агентство Nation News .

При этом Россия, по оценке программы развития ООН, входит в число стран с очень высоким показателем человеческого развития. Более того, индекс человеческого развития женщин равен или превосходит индекс человеческого развития мужчин.

«Российское правительство работает над сокращением этого разрыва», — пишет ТАСС. Отмечается, что в стране реализуется национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017—2022 годы для обеспечения равенства. Эта программа направлена не только на сокращение разрыва в оплате труда, но и на сокращение насильственных случаев в отношении женщин и увеличение числа женщин на руководящих постах, подчеркивается в документе.

В России разрыв в оплате труда мужчин и женщин за 2019 год составил 27,9%. Такие цифры приводятся в представленном в ООН первом добровольном национальном обзоре России по выполнению целей устойчивого развития, подготовленным Аналитическим центром при правительстве РФ при участии Минэкономразвития РФ, МИД и Росстата.

В России уровень зарплаты женщин на 27,9% меньше, чем у мужчин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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