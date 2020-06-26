Уволенная за голые фото чиновница готовит выставку «ню» в Тюмени

Анна Ануфриева предложила тюменкам поучаствовать в своем ню-проекте Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Экс-чиновница Анна Ануфриева, уволенная за фотосет для Playboy, готовится открыть в Тюмени выставку в стиле ню. Об этом она заявила в своем Instagram. Там же Ануфриева предложила тюменским девушкам принять участие в «голом» проекте.

«А как же ню и фото? Я надеюсь, это останется со мной, и я буду фотографироваться именно в этом стиле. И, да, я это делаю, но не выкладываю сюда. И ещё я готовлю выставку „ню“. Это заслуживает отдельного поста, я его напишу. Девушки, кто хочет поучаствовать, я вас жду и даже очень», — пояснила Ануфриева в своей публикации.

Также она призналась своим подписчикам, что всерьез увлеклась изучением немецкого языка и готовится к экзамену, который пройдет в Екатеринбурге в конце лета.

Ранее агентство писало о том, что тюменскую чиновницу Анну Ануфриеву уволили с работы за фотосессию для Playboy. После этого она долго не могла найти новую работу и была вынуждена продать ипотечную квартиру, потому что ей нечем было за нее платить. В январе Ануфриева устроилась в одну из тюменских турфирм. Позже она призналась, что в юности мечтала о переезде в Европу.