Лера Кудрявцева показала подписичкам как отдыхает с внуком и сыном
Телеведущая Лера Кудрявцева показала подписичкам своего внука Льва. Фотографии она выложила в Instagram.
«Внук мой — любимый Лева», — подписала Кудрявцева одну из фотографий. На кадрах видно, как телеведущая купается в бассейне под открытым небом с внуком и сыном Жаном.
В августе 2018 года 49-летняя Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь Мария. Одновременно с дочерью у теледивы родился внук Лев.
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