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Фото: скриншот из аккаунта @leratv в Instagram

В августе 2018 года 49-летняя Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь Мария. Одновременно с дочерью у теледивы родился внук Лев.

«Внук мой — любимый Лева», — подписала Кудрявцева одну из фотографий. На кадрах видно, как телеведущая купается в бассейне под открытым небом с внуком и сыном Жаном.

Телеведущая Лера Кудрявцева показала подписичкам своего внука Льва. Фотографии она выложила в Instagram.

Фото: скриншот из аккаунта @leratv в Instagram

Лера Кудрявцева показала подписичкам как отдыхает с внуком и сыном Фото: скриншот из аккаунта @leratv в Instagram

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