27 июня 2020

Лера Кудрявцева похвасталась внуком. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Лера Кудрявцева показала подписичкам как отдыхает с внуком и сыном Фото: скриншот из аккаунта @leratv в Instagram

Телеведущая Лера Кудрявцева показала подписичкам своего внука Льва. Фотографии она выложила в Instagram.

«Внук мой — любимый Лева», — подписала Кудрявцева одну из фотографий. На кадрах видно, как телеведущая купается в бассейне под открытым небом с внуком и сыном Жаном.

В августе 2018 года 49-летняя Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз. У нее родилась дочь Мария. Одновременно с дочерью у теледивы родился внук Лев.

Фото: скриншот из аккаунта @leratv в Instagram
Фото: скриншот Instagram
Фото: скриншот Instagram
Фото: скриншот Instagram

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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