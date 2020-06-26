Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее URA.RU сообщало о том, что обзоре для ООН было заявлено о росте продолжительности жизни в России. Если в 2015 году она составляла 71,39 года, за 2019 год ожидаемая продолжительность жизни составила 73,34 года.

Аналитики сообщили, что по другим целям устойчивого развития, утвержденного ООН, Россия также показала хорошие результаты. Особенно в целях «Качественное образование», «Достойная работа и экономический рост» и «Ликвидация нищеты».

Дальнейшую ликвидацию нищеты в России власти собираются реализовать с помощью национальных проектов и развития новых механизмов поддержки: волонтерство или внедрение «социального контракта» — договор между малоимущим гражданином и органом соцзащиты.

«По основным параметрам в России достигнута цель по ликвидации крайней нищеты. Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза», — цитирует авторов доклада РИА «Новости». В обзоре уточняется, что в 2018 году доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляла 12,6%.

В России полностью ликвидирована крайняя нищета. Об этом говорится в обзоре для ООН, который подготовил Аналитический центр при правительстве РФ.

В 2018 году 12,6% россиян имели доходы ниже прожиточного минимума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно