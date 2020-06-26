Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты

В России полностью ликвидирована крайняя нищета. Об этом говорится в обзоре для ООН, который подготовил Аналитический центр при правительстве РФ.
«По основным параметрам в России достигнута цель по ликвидации крайней нищеты. Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза», — цитирует авторов доклада РИА «Новости». В обзоре уточняется, что в 2018 году доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляла 12,6%.
Дальнейшую ликвидацию нищеты в России власти собираются реализовать с помощью национальных проектов и развития новых механизмов поддержки: волонтерство или внедрение «социального контракта» — договор между малоимущим гражданином и органом соцзащиты.
Аналитики сообщили, что по другим целям устойчивого развития, утвержденного ООН, Россия также показала хорошие результаты. Особенно в целях «Качественное образование», «Достойная работа и экономический рост» и «Ликвидация нищеты».
Ранее URA.RU сообщало о том, что обзоре для ООН было заявлено о росте продолжительности жизни в России. Если в 2015 году она составляла 71,39 года, за 2019 год ожидаемая продолжительность жизни составила 73,34 года.
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