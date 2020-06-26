27 июня 2020

Россия отчиталась в ООН о ликвидации крайней нищеты

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Нищенка. Челябинск, милостыня, нищая, нищета, бедность, нужда, попрошайка, подаяние, уровень жизни
В 2018 году 12,6% россиян имели доходы ниже прожиточного минимума Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России полностью ликвидирована крайняя нищета. Об этом говорится в обзоре для ООН, который подготовил Аналитический центр при правительстве РФ.

«По основным параметрам в России достигнута цель по ликвидации крайней нищеты. Проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза», — цитирует авторов доклада РИА «Новости». В обзоре уточняется, что в 2018 году доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляла 12,6%.

Дальнейшую ликвидацию нищеты в России власти собираются реализовать с помощью национальных проектов и развития новых механизмов поддержки: волонтерство или внедрение «социального контракта» — договор между малоимущим гражданином и органом соцзащиты.

Аналитики сообщили, что по другим целям устойчивого развития, утвержденного ООН, Россия также показала хорошие результаты. Особенно в целях «Качественное образование», «Достойная работа и экономический рост» и «Ликвидация нищеты».

Ранее URA.RU сообщало о том, что обзоре для ООН было заявлено о росте продолжительности жизни в России. Если в 2015 году она составляла 71,39 года, за 2019 год ожидаемая продолжительность жизни составила 73,34 года.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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