В России заявляют о росте продолжительности жизни населения

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В конце прошлого года вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что за последние десять месяцев 2019 года смертность в России снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, напоминает агентство Nation News . Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что по состоянию на 1 июня 2020 года в России показатель детской смертности является одним из самых низких в истории страны, пишет RT .

Также в документе отмечается, что в прошлом году в России снизилась смертность населения. В 2010 году показатель был на уровне 14,2 человека на 1 000 человек, а в 2019-м — 12,3. Кроме того специалисты фиксируют снижение показателя смертности среди трудоспособного населения, как среди мужчин, так и женщин.

В обзоре говорится, что в 2015 году продолжительность жизни составила 71,39 года. К 2018 году этот показатель вырос до 72,91 года, отмечается в документе. «По предварительной оценке, за 2019 год ожидаемая продолжительность жизни составила 73,34 года», — пишет ТАСС, ссылаясь на исследование. В докладе подчеркивается, нацпроект «Здравоохранение» нацелен, чтобы к 2030 году показатель продолжительности жизни был на уровне 80 лет.

За последние годы в России наблюдается устойчивый рост продолжительности жизни среди населения. Об этом говорится в представленном в ООН первом добровольном национальном обзоре России. Доклад был подготовлен силами правительства РФ и Росстата.

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