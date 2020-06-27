Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о новых выплатах в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет, напоминает RT . В пресс-службе кабмина уточнили, что эти выплаты будут начислены в июле тем, кто уже получал аналогичную финансовую помощь в июне. Начисление произойдёт автоматически, добавляет « Царьград ».

Детский омбудсмен подчеркнула, что Госдума и Совет Федерации решение о выплатах на «взрослых детей» поддержали. Кроме того, в ряде регионов приняли решение поддержать эту инициативу на местном уровне. «Это решение нужно поддерживать и распространять», — подчеркнула Кузнецова.

В пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка ТАСС сообщили, что к Кузнецовой поступило огромное количество просьб о единовременной выплате на детей до 18 лет. Омбудсмен передала эти просьбы в правительство, а оттуда запрос перенаправили в Министерство труда РФ, откуда поступил отказ. «К сожалению, [министерство] не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа», — приводит пресс-служба слова Кузнецовой.

Против выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 16 до 18 лет выступил Минтруд. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, уточнив, что в некоторых регионах эти выплаты провели на местном уровне.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно