За сутки коронавирусом заразилось рекордное число американцев

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире уже около 9,8 млн заболевших коронавирусом. Выздороветь удалось более 4,9 млн человек, еще 493 тысячи скончались. Лидером по количеству заболевших COVID-19 в мире являются США (2 467 658), за ними — Бразилия (1 274 974) и Россия (620 794).

Ранее рекордный прирост по заражениям коронавирусом за сутки в США был зафиксирован в трех штатах — Техас, Аризона и Флорида, напоминает « Национальная служба новостей ». Вместе с тем директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд заявил, что в Соединенных Штатах число случаев COVID-19 может превышать 20 млн, пишет RT .

«Число заразившихся коронавирусом в США превысило 2,475 млн», — сообщает агентство. Рекордные темпы распространения инфекции на этой неделе зафиксированы в 14 штатах, среди них — Айдахо, Аризона, Джорджия, Калифорния, Теннесси, Техас и Флорида. Уточняется, что в некоторых штатах эпидемиологическая ситуация ухудшилась после частичной отмены введенных до этого ограничительных мер.

В США за минувшие сутки зафиксировали 40 870 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный прирост в стране с начала пандемии, пишет Reuters.

В мире уже около 9,8 млн заболевших COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно