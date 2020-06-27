27 июня 2020

За сутки коронавирусом заразилось рекордное число американцев

© Служба новостей «URA.RU»
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В мире уже около 9,8 млн заболевших COVID-19 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В США за минувшие сутки зафиксировали 40 870 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный прирост в стране с начала пандемии, пишет Reuters.

«Число заразившихся коронавирусом в США превысило 2,475 млн», — сообщает агентство. Рекордные темпы распространения инфекции на этой неделе зафиксированы в 14 штатах, среди них — Айдахо, Аризона, Джорджия, Калифорния, Теннесси, Техас и Флорида. Уточняется, что в некоторых штатах эпидемиологическая ситуация ухудшилась после частичной отмены введенных до этого ограничительных мер.

Ранее рекордный прирост по заражениям коронавирусом за сутки в США был зафиксирован в трех штатах — Техас, Аризона и Флорида, напоминает «Национальная служба новостей». Вместе с тем директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд заявил, что в Соединенных Штатах число случаев COVID-19 может превышать 20 млн, пишет RT.

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире уже около 9,8 млн заболевших коронавирусом. Выздороветь удалось более 4,9 млн человек, еще 493 тысячи скончались. Лидером по количеству заболевших COVID-19 в мире являются США (2 467 658), за ними — Бразилия (1 274 974) и Россия (620 794).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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