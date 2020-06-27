27 июня 2020

Посольство РФ сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
От властей США потребовали обратить внимание на ситуацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лживые публикации американских СМИ о том, что Россия якобы причастна к нападению на военных в Афганистане, привели к угрозам в адрес российских дипломатов. Об этом заявили в диппредставительстве РФ в Вашингтоне.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, где утверждается, что Россия тайно предлагала сторонникам запрещенного в РФ движения «Талибан» вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане. К такому выводу спецслужбы США пришли на основании допросов захваченных террористов и преступников.

«Безосновательные и анонимные обвинения The New York Times в адрес Москвы уже привели к прямым угрозам жизни в отношении сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне», — отмечается в записи посольства РФ в США в Twitter. В посольстве заявили, что издание изобретает лживые истории из-за отсутствия оснований для обвинений в адрес России, и потребовали от властей США принять меры для выполнения международных обязательств по Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Ранее руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко заявил, что между Россией и США развернулась своего рода конкуренция за талибов в Афганистане. Это происходит из-за того, что обе стороны желают урегулировать конфликт, пишет «Национальная служба новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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