Посольство РФ сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

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Ранее руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко заявил, что между Россией и США развернулась своего рода конкуренция за талибов в Афганистане. Это происходит из-за того, что обе стороны желают урегулировать конфликт, пишет « Национальная служба новостей ».

«Безосновательные и анонимные обвинения The New York Times в адрес Москвы уже привели к прямым угрозам жизни в отношении сотрудников посольств России в Вашингтоне и Лондоне», — отмечается в записи посольства РФ в США в Twitter. В посольстве заявили, что издание изобретает лживые истории из-за отсутствия оснований для обвинений в адрес России, и потребовали от властей США принять меры для выполнения международных обязательств по Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Ранее газета The New York Times опубликовала материал, где утверждается, что Россия тайно предлагала сторонникам запрещенного в РФ движения «Талибан» вознаграждение за убийства американских военных в Афганистане. К такому выводу спецслужбы США пришли на основании допросов захваченных террористов и преступников.

Лживые публикации американских СМИ о том, что Россия якобы причастна к нападению на военных в Афганистане, привели к угрозам в адрес российских дипломатов. Об этом заявили в диппредставительстве РФ в Вашингтоне.

От властей США потребовали обратить внимание на ситуацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

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