27 июня 2020

Безработным с детьми хотят увеличить выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Доплаты к пособию могут стать постоянными Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Россиянам, потерявшим работу, могут увеличить доплату к пособию по безработице на каждого ребенка с трех до пяти тысяч рублей. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Прошу вас рассмотреть возможность сохранить подобную доплату к пособию по безработице на постоянной основе, а также возможность увеличения размера детской доплаты с трех до пяти тысяч рублей на каждого ребенка», — приводит слова депутата RT. Также он предложил сделать такие выплаты постоянными.

Ранее сообщалось, что для семей, в которых родители остались без работы, вводится новое денежное пособие в три тысячи рублей. На такие выплаты могут рассчитывать все россияне независимо от того, когда потеряли работу.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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