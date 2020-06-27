Безработным с детьми хотят увеличить выплаты

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Ранее сообщалось, что для семей, в которых родители остались без работы, вводится новое денежное пособие в три тысячи рублей . На такие выплаты могут рассчитывать все россияне независимо от того, когда потеряли работу.

«Прошу вас рассмотреть возможность сохранить подобную доплату к пособию по безработице на постоянной основе, а также возможность увеличения размера детской доплаты с трех до пяти тысяч рублей на каждого ребенка», — приводит слова депутата RT . Также он предложил сделать такие выплаты постоянными.

Россиянам, потерявшим работу, могут увеличить доплату к пособию по безработице на каждого ребенка с трех до пяти тысяч рублей. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Доплаты к пособию могут стать постоянными Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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