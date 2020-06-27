26 июня 2020
25 июня 2020

Губернатор Моор пришел с женой на голосование по Конституции. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор голосует за поправки в конституцию. Тюмень, моор александр
Александр Моор считает, что выразить свою позицию — это долг каждого, кто имеет право голосовать Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Глава Тюменской области Александр Моор стал вторым губернатором «тюменской матрешки», проголосовавшим по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Моор пришел на избирательный участок со своей супругой. «Любой человек найдет среди поправок ту, которая ему близка. Изменения, которые мы принимаем, определяют развитие страны на десятилетия», — заявил глава региона на голосовании.

Позже губернатор опубликовал соответствующий пост в Instagram. «Наш президент Владимир Путин абсолютно прав — поправки, которые мы вносим в основной закон, определяют направление развития страны на многие десятилетия», — написал Александр Моор в соцсети.

Первой из глав регионов «матрешки» по поправкам в Конституцию проголосовала губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. Плебисцит по поправкам в основной закон страны продлится до 1 июля.

Александр Моор голосует за поправки в конституцию. Тюмень
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Александр Моор голосует за поправки в конституцию. Тюмень
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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