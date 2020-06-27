Александр Моор считает, что выразить свою позицию — это долг каждого, кто имеет право голосовать Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Глава Тюменской области Александр Моор стал вторым губернатором «тюменской матрешки», проголосовавшим по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Моор пришел на избирательный участок со своей супругой. «Любой человек найдет среди поправок ту, которая ему близка. Изменения, которые мы принимаем, определяют развитие страны на десятилетия», — заявил глава региона на голосовании.

Позже губернатор опубликовал соответствующий пост в Instagram. «Наш президент Владимир Путин абсолютно прав — поправки, которые мы вносим в основной закон, определяют направление развития страны на многие десятилетия», — написал Александр Моор в соцсети.

Первой из глав регионов «матрешки» по поправкам в Конституцию проголосовала губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. Плебисцит по поправкам в основной закон страны продлится до 1 июля.

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU