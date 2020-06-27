У вирусолога есть вопросы к диагностике коронавируса, которая проводится в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вторая волна коронавируса в России действительно может начаться уже в ближайшие две недели. Однако из-за специфики статистики россияне могут и не узнать о том, что в стране стартовала новая вспышка болезни. Таким мнением с URA.RU поделился ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«У нас появилась некая специфика в учете заболеваемости, которая, возможно, не позволит нам увидеть реальную ситуацию с заражением в стране. Это может быть связано или с тем, что у нас проводится достаточно своеобразная диагностика, или с тем, что на рынке остается достаточное количество некачественных наборов для проведения тестов, которые никто не отсевает, — сказал разработчик вакцины против первого китайского коронавируса. — Например, в нашем регионе [Новосибирская область] на протяжении уже почти четырех недель фиксируется, что прирост заболевших за сутки составляет чуть более ста человек. Но мне трудно поверить в то, что это на самом деле так: у болезни должна быть какая-то динамика».

По словам вирусолога, новая вспышка COVID-19 станет последствием снятия ряда ограничительных мер. На это влияет и поведение некоторых россиян: многие устали от ограничений и перестали быть бдительными. «Но отношение государства к происходящему тоже понятно. Те колоссальные потери, которые многие страны понесли из-за вируса, могут быть и страшнее развития самой инфекции», — считает собеседник агентства. Поэтому в борьбе с коронавирусом россиянам следует рассчитывать на себя: продолжать носить маски, соблюдать дистанцию и реже появляться в общественных местах до тех пор, пока не появится вакцина.

Вместе с тем Чепурнов не согласен с тем, что вторая волна коронавируса будет менее опасной. «Ранее сообщили, что иммунитет к вирусу обнаружили у 15% россиян, однако тестирование проводилось среди специфичного контингента — это контактные с коронавирусом, в том числе медики. А вот среди обычных россиян, насколько мне известно, таких цифр и близко нет — реальная прослойка людей с антителами очень маленькая», — отметил эксперт. Однако в новую вспышку бороться с инфекцией будет проще — во многом потому, что у медиков уже есть опыт.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов, который пять лет назад предрек вспышку COVID-19, в разговоре с URA.RU заявил, что вторая волна коронавируса накроет Россию через две недели. Однако вирусолог Виктор Зуев предполагает, что вспышка произойдет осенью — во время сезонного гриппа.

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