26 июня 2020
25 июня 2020

Глава ЯНАО проголосовал последним из глав «тюменской матрешки». ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов Награждение медалистов выпускников. Новый Уренгой, портрет, артюхов дмитрий
Губернатор отметил, что все меры безопасности были соблюдены Фото: Елена Федорова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проголосовал по поправкам в Конституцию РФ в Салехарде. Об этом URA.RU сообщила эксперт пресс-службы главы Ямала Эльвира Ниязова.

«Прошу всех найти время [чтобы проголосовать], есть еще несколько дней, выходные — сегодня и завтра, в среду будет выходной день, поэтому времени предостаточно, чтобы ответственно подойти к этому событию», — обратился к жителям региона Дмитрий Артюхов. Губернатор отметил, что все меры безопасности были соблюдены, а голосующие выдерживали социальную дистанцию.

Первой из глав регионов «тюменской матрешки» проголосовала губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. Вторым стал глава Тюменской области Александр Моор, который пришел на участок 27 июня. Плебисцит по поправкам в основной закон страны продлится до 1 июля.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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