Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проголосовал по поправкам в Конституцию РФ в Салехарде. Об этом URA.RU сообщила эксперт пресс-службы главы Ямала Эльвира Ниязова.
«Прошу всех найти время [чтобы проголосовать], есть еще несколько дней, выходные — сегодня и завтра, в среду будет выходной день, поэтому времени предостаточно, чтобы ответственно подойти к этому событию», — обратился к жителям региона Дмитрий Артюхов. Губернатор отметил, что все меры безопасности были соблюдены, а голосующие выдерживали социальную дистанцию.
Первой из глав регионов «тюменской матрешки» проголосовала губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова. Вторым стал глава Тюменской области Александр Моор, который пришел на участок 27 июня. Плебисцит по поправкам в основной закон страны продлится до 1 июля.
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