Ксения Собчак заявила, что у нее много фактов, доказывающих применение насилия в монастыре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Журналист Ксения Собчак приехала в Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, где на нее напали, для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними за его стенами. Сейчас на территории работает полиция, сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий.

Отмечается, что вместе с журналисткой приехала девушка Кристина, которая готова рассказать о происходящим за стенами монастыря. «Я приехала проверять информацию, которая поступает. Мы расследуем дело Кристины и других подростков, которые свидетельствуют о том, что их избивали, когда они были детьми», — заявила Собчак.

По словам журналистки, у нее много фактов, доказывающих применения насилия к людям на территории монастыря. Кристина в свою очередь призналась, что на территории Среднеуральского женского монастыря вместе с детьми жили ранее судимые люди.

Кроме того, Собчак призналась, что ей было страшно в момент нападения на территории монастыря. «Я вот была в Северной Корее, мне не было там так страшно», — заявила журналистка.

Ранее Собчак заявила, что на нее и съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, духовником которого являлся схиигумен Сергий. По ее словам, нападавшие разбили камеру. Саму журналистку якобы толкнули на землю и держали, пока били члена ее команды.

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