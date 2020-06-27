Ксения Собчак заявила, что вызвала полицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Журналист Ксения Собчак заявила, что на нее и ее съемочную команду напали на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, духовником которого являлся схиигумен Сергий. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«На нас было совершено нападение в монастыре. Двое человек избиты», — пишет Собчак. Она отмечает, что «здоровенные бугаи» разбили камеру, саму ее толкнули на землю и держали, пока били члена ее команды. Блогер добавляет, что съемку избиения забрали нападавшие.

На одном из двух видео, которые на данный момент доступны в Telegram, женщина с голосом, похожим на Собчак, говорит, чтобы мужчины не смели никого трогать. На второй записи виден конфликт, судя по всему, с верующими, которые, видимо, выводят журналистов с территории храма.

Взять оперативный комментарий в ГУ МВД по Свердловской области пока не удалось — номер занят. По известному редакции номеру монастыря взять комментарий не удалось — абонент не доступен.

Обновлено 16:42

Собчак анонсировала, что скоро загрузит еще одно видео, на котором запечатлен процесс драки. Также журналистка заявила, что поводом для нападения могла послужить история, которую она собиралась освещать в фильме — о послушнике данного храма, над которым издевались в детстве.

Ранее отец Сергий предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции», призвал людей выходить на улицы и не подчиняться властям. Также он заявлял, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы, а патриарха Кирилла обвинял в предательстве веры, призвав его уйти в отставку.

РПЦ духовник называл «Главным врагом России». Екатеринбургская епархия лишила Сергия права проповедовать и предала его церковному суду. Однако суд над опальным схиигуменом окончился ничем — заседание епархиального суда вновь перенесено. Следующее заседание состоится 3 июля.

Собчак приехала в Екатеринбург, чтобы снять о священнике фильм для youtube-проекта #ОсторожноСобчак. По ее словам, скандал вокруг опального схиигумена и его монастыря это «символическая общероссийская история».

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