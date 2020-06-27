Мужчина пристрелил пса за то, что тот помешал ему охотиться в черте города (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске неизвестный мужчина расстрелял из ружья гуляющего хаски прямо на глазах хозяйки. Видео происшествия на своей странице «ВКонтакте» выложил член Общественной палаты РФ от Челябинской области Олег Дубровин. Перед этим злоумышленник угрожал убийством и самой девушке, рассказала URA.RU подруга жертвы, которая засняла момент ЧП.

«Решили уже уходить, как слышим, что кричит мужской голос: „Ну-ка стойте“. Мы смотрим, выходит мужик с ружьем. Я полезла сразу за телефоном, а он начал кричать: „Ничего не трогайте, еще шаг и я буду стрелять в вас“. Он даже слушать не стал, говорит: „Надо следить за своими собаками“ и три раза в нее стрельнул», — прокомментировала URA.RU подруга пострадавшей хозяйки Марина.

Женщина объяснила, что конфликт произошел в карьере в черте города. Рядом находится жилой комплекс, жители которого гуляют в этом месте с детьми и собаками. Стрелявший решил поохотиться на птицу в этом же карьере, но пес первым нашел и утащил «добычу» мужчины. За это неизвестный и пристрелил собаку, несмотря на мольбы хозяйки не делать этого, объяснила жертва ЧП. Пес не доехал до ветклиники и истек кровью. Собака была очень дружелюбной, подчеркнула Марина в разговоре с URA.RU.

Подозреваемого уже задержали, сообщили URA.RU в ГУ МВД России по Челябинской области. Ему могут грозить статьи УК РФ за стрельбу в черте города (хулиганство, ст. 213) и жестокое обращение с животными (ст. 245). Санкции первой статьи предполагают наказание до пяти лет тюрьмы и штраф до 500 тысяч рублей. По второй статье можно получить до трех лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

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