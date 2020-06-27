27 июня 2020
26 июня 2020

В Екатеринбурге провокация на голосовании по Конституции. В конфликт вмешалась омбудсмен

© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Курган , выборы, полиция, избирателный участок, дистанция, общероссийское голосование, социальная дистанция
Полицейские задержали журналиста, потому что он отказался предоставлять на осмотр рюкзак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова проверила инцидент с задержанием московского журналиста издания «Долгопрудненские страницы» Владислава Иванова, который отказался надевать маску и показывать рюкзак на избирательном участке в Екатеринбурге. Она заподозрила москвича в провокации.

«Я пообщалась со всеми участниками этого процесса. Мне кажется, что он хотел пройти и спровоцировать, показать, что можно пройти на участок без всяких сизов (средств индивидуальной защиты — прим. ред.)», — рассказала омбудсмен URA.RU. Она отметила, что Иванов хамил студенткам-волонтершам, которые вежливо просили его надеть маску. Мерзлякова добавила, что Иванову никто не мешал исполнять работу журналиста.

Кроме того, он не давал полицейскому на осмотр свой рюкзак. Это вызвало подозрения, и журналиста задержали. По словам свердловского омбудсмена, Иванов был аккредитован в качестве члена районной комиссии с правом совещательного голоса. Избирательный участок № 1633 на улице Стачек, где случился инцидент, был уже четвертым на пути журналиста. Однако на других избирательных площадках он себя так не вел.

Ранее стало известно, что на участке №1633 на улице Стачек в Екатеринбурге был задержан журналист издания «Долгопрудненские страницы» Владислав Иванов. Он отказался обрабатывать руки антисептиком, надевать маску и показывать содержимое рюкзака.

По данным сервиса «Спарк», учредителями издания «Долгопрудненские страницы» являются Алексей Розанов и Евгений Смеян. У СМИ нет сайта. На форуме городского портала dolgopa.org помощник Смеяна сообщал, что тираж газеты — 10 000 экземпляров, а 2017 году вышло только два номера издания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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