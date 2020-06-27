Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова проверила инцидент с задержанием московского журналиста издания «Долгопрудненские страницы» Владислава Иванова, который отказался надевать маску и показывать рюкзак на избирательном участке в Екатеринбурге. Она заподозрила москвича в провокации.
«Я пообщалась со всеми участниками этого процесса. Мне кажется, что он хотел пройти и спровоцировать, показать, что можно пройти на участок без всяких сизов (средств индивидуальной защиты — прим. ред.)», — рассказала омбудсмен URA.RU. Она отметила, что Иванов хамил студенткам-волонтершам, которые вежливо просили его надеть маску. Мерзлякова добавила, что Иванову никто не мешал исполнять работу журналиста.
Кроме того, он не давал полицейскому на осмотр свой рюкзак. Это вызвало подозрения, и журналиста задержали. По словам свердловского омбудсмена, Иванов был аккредитован в качестве члена районной комиссии с правом совещательного голоса. Избирательный участок № 1633 на улице Стачек, где случился инцидент, был уже четвертым на пути журналиста. Однако на других избирательных площадках он себя так не вел.
Ранее стало известно, что на участке №1633 на улице Стачек в Екатеринбурге был задержан журналист издания «Долгопрудненские страницы» Владислав Иванов. Он отказался обрабатывать руки антисептиком, надевать маску и показывать содержимое рюкзака.
По данным сервиса «Спарк», учредителями издания «Долгопрудненские страницы» являются Алексей Розанов и Евгений Смеян. У СМИ нет сайта. На форуме городского портала dolgopa.org помощник Смеяна сообщал, что тираж газеты — 10 000 экземпляров, а 2017 году вышло только два номера издания.
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