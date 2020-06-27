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По данным сервиса «Спарк», учредителями издания «Долгопрудненские страницы» являются Алексей Розанов и Евгений Смеян. У СМИ нет сайта. На форуме городского портала dolgopa.org помощник Смеяна сообщал, что тираж газеты — 10 000 экземпляров, а 2017 году вышло только два номера издания.

Ранее стало известно, что на участке №1633 на улице Стачек в Екатеринбурге был задержан журналист издания «Долгопрудненские страницы» Владислав Иванов. Он отказался обрабатывать руки антисептиком, надевать маску и показывать содержимое рюкзака.

Кроме того, он не давал полицейскому на осмотр свой рюкзак. Это вызвало подозрения, и журналиста задержали. По словам свердловского омбудсмена, Иванов был аккредитован в качестве члена районной комиссии с правом совещательного голоса. Избирательный участок № 1633 на улице Стачек, где случился инцидент, был уже четвертым на пути журналиста. Однако на других избирательных площадках он себя так не вел.

«Я пообщалась со всеми участниками этого процесса. Мне кажется, что он хотел пройти и спровоцировать, показать, что можно пройти на участок без всяких сизов (средств индивидуальной защиты — прим. ред.)», — рассказала омбудсмен URA.RU. Она отметила, что Иванов хамил студенткам-волонтершам, которые вежливо просили его надеть маску. Мерзлякова добавила, что Иванову никто не мешал исполнять работу журналиста.

Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова проверила инцидент с задержанием московского журналиста издания «Долгопрудненские страницы» Владислава Иванова, который отказался надевать маску и показывать рюкзак на избирательном участке в Екатеринбурге. Она заподозрила москвича в провокации.

Полицейские задержали журналиста, потому что он отказался предоставлять на осмотр рюкзак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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