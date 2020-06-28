27 июня 2020

На «Авито» продают мятую рубашку Путина. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на заводе
Автор объявления оценил артефакт в 165 000 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижнем Новгороде на сайте «Авито» выставили на продажу мятую рубашку российского президента Владимира Путина. По словам продавца, глава государства забыл ее в номере.

«Рубашка была забыта в отеле Sheraton в нижнем Новгороде, найдена при уборке номера», — говорится в описании. Уточняется, что после обнаружения ее не стирали. Автор объявления оценил артефакт в 165 000 рублей. Мужчина указал, что готов отдать товар на экспертизу.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Юмор Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...