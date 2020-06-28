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«Рубашка была забыта в отеле Sheraton в нижнем Новгороде, найдена при уборке номера», — говорится в описании. Уточняется, что после обнаружения ее не стирали. Автор объявления оценил артефакт в 165 000 рублей. Мужчина указал, что готов отдать товар на экспертизу.

В Нижнем Новгороде на сайте «Авито» выставили на продажу мятую рубашку российского президента Владимира Путина. По словам продавца, глава государства забыл ее в номере.

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