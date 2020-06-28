Россиянам назвали способы экономии услуг ЖКХ

Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду в два раза Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При своевременной оплате квитанции, установке счетчиков потребления электроэнергии, газа и воды можно сократить затраты на ЖКХ. Об этом журналистам рассказал гендиректор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

По словам специалиста, любая неуплата в срок приводит к начислению пеней или штрафам. Кроме того, он объяснил важность установки счетчиков.

«Без счетчика воды в частном доме потребление рассчитывается по коэффициентам (в зависимости от числа проживающих и площади полива). Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза (даже летом, когда воды расходуется больше)», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

Еще один способ экономии — это установка пластиковых окон, они необходимы, чтобы не допускать расхода тепла зимой. Также Минко напомнил гражданам об энергосберегающих лампах.

Ранее сообщалось, что Минстрой не стал сохранять тарифы на прежнем уровне, несмотря на проблемы с финансами, с которыми некоторые жители страны столкнулись в связи с пандемией коронавируса. Плата за коммуналку вырастет с 1 июля на 4%.

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