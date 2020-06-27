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Мнение Чернышевой поддержал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, подчеркнув, что миллионы плательщиков «не тянут» даже прежние тарифы. он напомнил, что на начало марта задолженность за коммунальные услуги составляла 1 трлн руб. «Повышение тарифов, при кризисном падении доходов населения, будет означать и дополнительное ухудшение материального положения семей, и значимый рост неплатежей», — подчеркнул эксперт.

«Увидев повышение тарифов и счетов по ЖКХ, люди еще меньше захотят платить, тем более что до 1 января 2021 года не будет штрафов и отключений за неуплату», — напоминает эксперт. Чернышева также указала на то. что во время пандемии часть россиян потеряли работу и не смогут найти новую в условиях самоизоляции и некоторое время после ее отмены. «Задолженность населения может возрасти на 20-30% и привести к огромному кассовому разрыву в платежах», — убеждена собеседница газеты.

Собеседница газеты — директор АНО «Организация народного контроля» Наталья Чернышева считает, что на решение министерства повлияли «настойчивые просьбы» о помощи со стороны ресурсоснабжающих организаций. При этом она отмечает, что это решение может вызвать обратное действие.

С инициативой заморозить повышение тарифов на коммунальные услуги ранее выступали в Госдуме и Совете Федерации, однако Минстрой РФ занял по этому вопросу жёсткую позицию. Как пишет «Московский комсомолец», в ведомстве придерживаются мнения, что после «заморозки» тарифов ресурсные компании «столкнутся с серьёзным недофинансированием и лишатся финансовых источников для развития». При этом ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев заявлял, что российские власти рассматривают вариант с отказом от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля. По его словам, несмотря на снижение доходов населения и сбои в платежах из-за эпидемии коронавируса, отрасль смогла справиться с нагрузкой.

Тарифы ЖКХ вырастут по «плановой» инфляции — на 4% — с 1 июля текущего года. Власти отказались «заморозить» цены на коммуналку, несмотря на то, что материальное положение большинства россиян в период самоизоляции и кризиса существенно ухудшилось.

Тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 4% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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