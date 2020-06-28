В Минкомсвязи рассказали о влиянии связи 5G на людей

Связь ного поколения не отражается на здоровье людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Системы связи пятого поколения (5G) не несет людям никаких угроз, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов, уточнив, что все опасения по поводу безопасности этой технологии не обоснованы.

«Вот эта радиофобия, совершенно не обоснована. Диапазоны частот те же самые. 5G работает в основном до 6 ГГц. 4G работает в диапазоне 3 ГГц. Не сильная разница», — пояснил Иванов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По словам Иванова, в России работают 15 опытных зон 5G. Их эксплуатация никак не отражается на экологической обстановке в регионах. Чиновник отметил, что для воздействия частоты на живой организм нужны намного большие мощности излучения.

Иванов подчеркнул, что для распространения связи нового поколения на данный момент существуют два препятствия: это жесткие нормы санитарного контроля со стороны Роспотребнадзора и «золотой диапазон» сети 5G — 3.4-3.8 ГГц, который зарезервирован силовиками и спецсвязью. По словам Иванова, без устранения этих проблем возможность коммерческой эксплуатации сетей пятого поколения вызывает большие сомнения многих участников рынка.

Теории заговора о вреде вышек 5G получили особую популярность во время пандемии коронавируса. Звучала версия, что через них распространяют вирус. Почти половина россиян считают, что автомобили спасают от влияния 5G, а депутат Госдумы Евгений Федоров назвал вышки 5G иностранным оружием, которые могут быть использованы против россиян.