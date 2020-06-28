В России запустили новую систему учета ОСАГО

Данные автовладельцев будут в электронной базе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России с 28 июня запускается новая система учета ОСАГО. Как рассказали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), теперь данные автовладельцев будут храниться и обрабатываться в электронной базе.

Новая база данных была создана за шесть месяцев. Доступ к ней получат специалисты Центробанка и профильных федеральных органов. «Благодаря новой единой платформе страховые компании будут качественнее и быстрее оказывать услуги для автовладельцев, а ЦБ получит оперативный инструмент для контроля их работы», — цитирует РБК президента РСА Игоря Юргенса.

С марта в России действует новый «двойной» полис ОСАГО, на обратной стороне которого можно указывать данные о договоре каско. Вместе с тем в конце мая президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволяет приобретать полис ОСАГО в период пандемии коронавируса без технического осмотра автомобиля, напоминает «Национальная служба новостей». Позже в Госдуме и крупных страховых компаниях опровергли возможность предоставления скидок по ОСАГО для водителей, которые не пользовались машинами в период самоизоляции, пишет телеканал 360. При этом, по мнению автоэксперта Вячеслава Субботина, скачка цен на техосмотр не произойдет.

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