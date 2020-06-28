Президент заявил, что РФ победит пандемию с минимальными потерями

Владимир Путин подчеркнул, что страна справлялась и не с такими испытаниями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия сможет оправиться от пандемии коронавируса и всех связанных с ней трудностей с минимальными потерями. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин.

«Мы окончательно выйдем из этой ситуации, достойно и с минимальными потерями. Россия все переживет, переможет и выстоит. Вопрос только — какой ценой», — заявил президент в эфире телеканала «Россия 1».

Комментируя ситуацию с эпидемией коронавируса, Путин привел в пример 1990-е годы, сообщает агентство Nation News. По словам главы государства, если страна выжила тогда, то переживет сложные времена и сейчас.

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