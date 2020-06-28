27 июня 2020
26 июня 2020

Губернатор Шумков рассказал о своей личной жизни. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета по молодежной политике. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков поделился личным с подписчиками в Instagram Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

О своем реальном происхождении, своих увлечениях и любимых книгах рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона поделился личным в instagram-аккаунте.

«Рожден здесь [в Курганской области]. Из 8 фамилий, составивших за 350 лет наш род, 4 — это свободные землепашцы, 3 — из казаков, 1 сосланный в 19-м веке в Сибирь за неспокойный характер представитель польской шляхты», — описал историю собственной семьи Шумков.

Любимым увлечением губернатор назвал баню. Шумков объяснил, для него это своеобразный «русский антистресс», который помогает ему поддерживать чистоту помыслов. При этом губернатор поддерживает себя в хорошей физической форме.

Зато алкоголем глава Курганской области не увлекается. Его максимум — это немного выпить в хорошей компании. «Уверен, что в стране крайностей без чувства меры — никак», — сказал губернатор об отношении к спиртному. Любимыми книгами Шумков назвал «Тихий Дон» и «Мартин Иден».

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Друзья, сегодня почти настоящии? выходнои?) ? За более, чем полтора года плотнои? работы, нам практически не выпадало возможности познакомиться ближе. Да и я воспитан так, что моя жизнь - это моя жизнь. Вместе с тем получил огромное количество вопросов нерабочего характера, не отвечать на которые было бы невежливо. ? Говорят вы родом из Курганскои? области, так ли это? Точно так. Рожде?н здесь. Из 8 фамилии?, составивших за 350 лет наш род, 4 - это свободные землепашцы, 3 - из казаков, 1 сосланныи? в 19-м веке в Сибирь за неспокои?ныи? характер представитель польскои? шляхты (это те что «бедные, но гордые))) ? Каким спортом занимаетесь? Считаю, что в нашеи? огромнои? и непростои? стране каждыи? мужчина должен быть готов к испытаниям, в том числе физического плана. Исходя из этого строил свои? спортивныи? график в юности. Сеи?час на те виды спорта с такои? же плотностью не остае?тся времени - все? без остатка забирает любимая Курганская область) Потому стараюсь просто поддерживать форму. ? Алкоголь. Сугубо на «вы». Не ханжа, могу выпить, но немного и только в хорошеи? компании. Никакого самостоятельного удовольствия в питие не нахожу. Плюс негативныи? пример многих не чужих мне людеи? оказал серье?зное отрезвляющее воздеи?ствие. Видеть пьяного человека, унижающего своим видом и поведением человеческое достоинство, при том, что он уверен в своеи? непогрешимости - тяжкое испытание. В целом же уверен, что в стране краи?ностеи? без чувства меры - никак. ? Увлечения и свободное время. Стараюсь все? это распределять бережно. Из основных осталась баня. В любом виде. В детстве и юности с уче?том специфики сельского труда это было ключевым условием поддержания чистоты тела. Сеи?час это превратилось в вариант поддержания чистоты помыслов. Я называю ее? «русскии? антистресс». ? Любимые книги. «Тихии? Дон» М. Шолохова и «Мартин Иден» Д. Лондона. ? Спасибо вам, друзья. Хороших выходных.

Публикация от Вадим Шумков (@shumkov_vm)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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