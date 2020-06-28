Вадим Шумков поделился личным с подписчиками в Instagram Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

О своем реальном происхождении, своих увлечениях и любимых книгах рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. Глава региона поделился личным в instagram-аккаунте.

«Рожден здесь [в Курганской области]. Из 8 фамилий, составивших за 350 лет наш род, 4 — это свободные землепашцы, 3 — из казаков, 1 сосланный в 19-м веке в Сибирь за неспокойный характер представитель польской шляхты», — описал историю собственной семьи Шумков.

Любимым увлечением губернатор назвал баню. Шумков объяснил, для него это своеобразный «русский антистресс», который помогает ему поддерживать чистоту помыслов. При этом губернатор поддерживает себя в хорошей физической форме.

Зато алкоголем глава Курганской области не увлекается. Его максимум — это немного выпить в хорошей компании. «Уверен, что в стране крайностей без чувства меры — никак», — сказал губернатор об отношении к спиртному. Любимыми книгами Шумков назвал «Тихий Дон» и «Мартин Иден».

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