Отец Сергий потребовал суда над митрополитом Кириллом

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Однако 27 июня скандал вокруг схиигумена Сергия стал еще больше, так как его сторонники напали на журналистку Ксению Собчак. Она приехала снимать фильм про насилие над детьми в стенах Среднеуральского женского монастыря.

Ранее схиигумен Сергий назвал РПЦ « главным врагом России ». Также он призывал людей не соблюдать режим самоизоляции и бояться чипирования через вакцину от COVID-19. Екатеринбургская епархия лишила Сергия права проповедовать и предала его церковному суду. Однако суд перенесли. Теперь заседание состоится 3 июля. Сама РПЦ надеется , что схиигумен Сергий послушается призывов митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и исправиться.

«Прежде чем меня судить, экуменисту (сторонник объединения христианских конфессий — прим. ред.) митрополиту Кириллу и другим экуменистам, надо предстать перед народным судом», — заявил схиигумен Сергий. Кроме того, скандальный священник подчеркнул, что не собирается уходить из Русской православной церкви (РПЦ). На момент публикации URA.RU не удалось получить комментарий Екатеринбургской епархии.

Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) заявил, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл должен предстать перед народным судом. Об этом священник высказался на youtube-канале своего сторонника Всеволода Могучева.

Схиигумен Сергий не уйдет из РПЦ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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