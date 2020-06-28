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Телеведущая вместе со съемочной командой приехала в Среднеуральский женский монастырь , которым руководит опальный схиигумен Сергий, для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними. Позже между Собчак и ее командой произошел конфликт с монахинями и сторонниками Сергия. По словам Собчак, нападавшие разбили камеру, ее саму толкнули на землю и держали, а еще двоих человек избили.

Шнуров написал, что Собчак постоянно находится в информационной повестке, потому, что ей недостаточно внимания, упомянув историю с крабовым бизнесом и недавно сломанным носом. Затем в своем стихотворении музыкант сравнил журналистку с Чаком Норисом, а монахов назвал каратистами. «Ксюху, так сказать, накрыло, всех переорала ором. Мало? Ткнули клумбой в рыло, чтоб не лезла под забором», — отметил Шнуров. Он добавил, что по факту нападения Собчак подала в суд.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов). Стихотворение об этом он выложил в своем instagram-аккаунте.

Сергей Шнуров написал, что Ксении Собчак не хватает внимания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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