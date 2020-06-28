28 июня 2020

Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Сергей Шнуров написал, что Ксении Собчак не хватает внимания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов). Стихотворение об этом он выложил в своем instagram-аккаунте.

Шнуров написал, что Собчак постоянно находится в информационной повестке, потому, что ей недостаточно внимания, упомянув историю с крабовым бизнесом и недавно сломанным носом. Затем в своем стихотворении музыкант сравнил журналистку с Чаком Норисом, а монахов назвал каратистами. «Ксюху, так сказать, накрыло, всех переорала ором. Мало? Ткнули клумбой в рыло, чтоб не лезла под забором», — отметил Шнуров. Он добавил, что по факту нападения Собчак подала в суд.

Телеведущая вместе со съемочной командой приехала в Среднеуральский женский монастырь, которым руководит опальный схиигумен Сергий, для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними. Позже между Собчак и ее командой произошел конфликт с монахинями и сторонниками Сергия. По словам Собчак, нападавшие разбили камеру, ее саму толкнули на землю и держали, а еще двоих человек избили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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