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Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала «грязной возней» слова Коларжа о том, что в сносе памятника виновата Россия. Памятник Коневу в Праге снесли в начале апреля 2020 года. В связи с этим в РФ было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, между Чехией и Россией были соглашения по содержанию памятников, которые Чехия не выполняла. «Нормального переговорного процесса не было организовано. Усвоив, что дело принимает нежелательный оборот, Коларж начинает придумывать какие-то вещи. Нам не надо втягиваться в обсуждение всей этой глупости», — уточнил сын героя СССР.

Дипломат много знает о событиях на войне в Чехословакии, поскольку его отец, генерал-полковник Глеб Бакланов, лично освобождал Прагу. Он служил вместе с Иваном Коневым. Андрей Бакланов рассказал, что советских солдат во главе с Коневым в Праге встречали как освободителей от немецких оккупантов. Поэтому Бакланов считает действия Коларжа военным преступлением.

«Идет попытка восстановления политических позиций коллаборационистов. Тех людей, которые во время войны на территории Европы сотрудничали с нацистами. Нужно связаться с правоохранителями, в том числе международными, чтобы Ондржей Колардж понес наказание. Думаю, что уровень наказания должен быть ужесточен, чтобы такие безответственные лица понимали, что их, возможно, ждет суровое наказание», — объяснил Бакланов.

Россия должна жестче отреагировать на действия главы района Прага-6 Ондржея Коларжа, который принял решение снести памятник советскому маршалу Ивану Коневу, считает дипломат, сын героя СССР и сослуживца Конева Андрей Бакланов. О том, почему дело нельзя оставлять просто так, Бакланов рассказал в разговоре с URA.RU.

Сын сослуживца Конева объяснил, как Россия должна реагировать на снос памятника в Чехии Фото: Анна Майорова © URA.RU

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