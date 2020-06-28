Явка на голосовании по Конституции в ЯНАО выросла в два раза

По данным на 26 июня, явка в ЯНАО составила 21,86% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

За три дня голосования по поправкам в Конституцию явка в ЯНАО составила 45,91%. Такие данные URA.RU передала избирательная комиссия региона. 26 июня явка была в два раза ниже.

«Активность ямальцев на 15:00 28 июня составила 165 976 человек или 45,91%», — говорится в сообщении. Отмечается, что в Ямальском районе явка составила 73,40%, в Тазовском — 71,93%, в Красноселькупском — 62,14%, в Шурышкарском — 59,21%, в Приуральском — 52,40%, в Пуровском — 50,43%, в Надымском — 49,20%. В Муравленко на голосование за поправки в Конституцию РФ пришли 43,93% жителей города. В Лабытнанги явка составила — 42,15%, в Ноябрьске — 41,68%, в Салехарде — 39,56%, в Губкинском — 38,70%, а в Новом Уренгое — 37,11%.

По данным на 26 июня явка на голосование по Конституции в ЯНАО составила 21,86%. Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля.