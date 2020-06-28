Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) рассказала, что 115 россиян заявило о принуждении к участию в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова.
«Что касается так называемого применения административного ресурса — теперь 115 таких обращений. Я надеюсь, что таких обращений больше не будет», — цитирует Памфилову «Российская газета».
В двух жалобах люди заявили, что работодатели вынуждали их голосовать за конкретный вариант, уточнила глава ЦИК. Памфилова раскрыла, что 113 жалоб касаются конкретно принуждения людей к голосованию, 75 содержат указание на конкретных работодателей.
28 июня ЦИК рассказала, что уже больше 30 млн россиян проголосовало по поправкам в Конституцию. Явка составила около 28,5%.
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