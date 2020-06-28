28 июня 2020

Памфилова заявила о нарушениях на голосовании за Конституцию. Людей принуждали идти на участки

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация голосования по поправкам к Конституции РФ в ЦИК. Москва, презентация, памфилова элла, наглядная агитация, голосование, поправки в конституцию
Элла Памфилова рассказала, сколько человек обратились в ЦИК с жалобой, о том что их вынуждают голосовать Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) рассказала, что 115 россиян заявило о принуждении к участию в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова.

«Что касается так называемого применения административного ресурса — теперь 115 таких обращений. Я надеюсь, что таких обращений больше не будет», — цитирует Памфилову «Российская газета».

В двух жалобах люди заявили, что работодатели вынуждали их голосовать за конкретный вариант, уточнила глава ЦИК. Памфилова раскрыла, что 113 жалоб касаются конкретно принуждения людей к голосованию, 75 содержат указание на конкретных работодателей.

28 июня ЦИК рассказала, что уже больше 30 млн россиян проголосовало по поправкам в Конституцию. Явка составила около 28,5%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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