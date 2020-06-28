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28 июня ЦИК рассказала, что уже больше 30 млн россиян проголосовало по поправкам в Конституцию. Явка составила около 28,5%.

В двух жалобах люди заявили, что работодатели вынуждали их голосовать за конкретный вариант, уточнила глава ЦИК. Памфилова раскрыла, что 113 жалоб касаются конкретно принуждения людей к голосованию, 75 содержат указание на конкретных работодателей.

«Что касается так называемого применения административного ресурса — теперь 115 таких обращений. Я надеюсь, что таких обращений больше не будет», — цитирует Памфилову «Российская газета».

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) рассказала, что 115 россиян заявило о принуждении к участию в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова.

Элла Памфилова рассказала, сколько человек обратились в ЦИК с жалобой, о том что их вынуждают голосовать Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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