Китайский журналист перечислил недостатки россиянок

Китайский журналист назвал несколько причин, по которым иностранцы не хотят жениться на россиянках. Об этом он написал на портале Sohu.
Автор статьи признал, что китайцев в россиянках привлекает красота. Однако у двух национальностей слишком разный менталитет и часто пары не могут пережить период «притирки». «Огромную разницу можно увидеть не только в местных культурах, праздниках и языках, но и в концепциях брака», — цитирует публикацию телеканал 360.
Кроме того, китайцев смущает в русских женщинах их «дерзкий характер» и любовь к алкоголю. Еще одной претензией автора статьи является то, что россиянки делают все лениво, не аккуратны в мелочах, пишет агентство Nation News. Также журналист назвал распространенный среди китайцев стереотип насчет россиянок. Многие из них уверены, что после свадьбы девушки из РФ резко набирают вес.
В конце материала китайский журналист подчеркнул, что вступать в брак нужно не из-за внешности возлюбленной, а ее характера. По его словам, нужно понимать, сможет ли пара ужиться вместе.
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