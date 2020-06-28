28 июня 2020

Китайский журналист перечислил недостатки россиянок

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль красоты
Многие китайцы думают, что россиянки после свадьбы резко набирают вес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Китайский журналист назвал несколько причин, по которым иностранцы не хотят жениться на россиянках. Об этом он написал на портале Sohu.

Автор статьи признал, что китайцев в россиянках привлекает красота. Однако у двух национальностей слишком разный менталитет и часто пары не могут пережить период «притирки». «Огромную разницу можно увидеть не только в местных культурах, праздниках и языках, но и в концепциях брака», — цитирует публикацию телеканал 360.

Кроме того, китайцев смущает в русских женщинах их «дерзкий характер» и любовь к алкоголю. Еще одной претензией автора статьи является то, что россиянки делают все лениво, не аккуратны в мелочах, пишет агентство Nation News. Также журналист назвал распространенный среди китайцев стереотип насчет россиянок. Многие из них уверены, что после свадьбы девушки из РФ резко набирают вес.

В конце материала китайский журналист подчеркнул, что вступать в брак нужно не из-за внешности возлюбленной, а ее характера. По его словам, нужно понимать, сможет ли пара ужиться вместе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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