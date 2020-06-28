На самом деле умерших граждан в списках голосования нет Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Челябинские власти обнаружили в соцсетях фейк о голосовании за Конституцию. Экс-журналист «Вестей» и блогер Константин Семин в своем сообществе «ВКонтакте» опубликовал пришедшее ему сообщение от неизвестного Марата о том, что в голосовании в Снежинске приняли участие умершие люди. Глава городского округа Игорь Сапрыкин опроверг эту информацию.

«Моему товарищу по месту жительства пришли вот такие два свидетельства <…>, сам текст которых уже вызывает вопросы („принял участие в голосовании по одобрению“), но самое занимательное кроется в другом — оба человека уже несколько лет как мертвы», — говорится в сообщении некоего мужчины по имени Марат, который прислал информацию Семину. Также в письме мужчина, ссылаясь на объяснение «Росатома», пишет, что сертификаты можно обменять на сувениры с уникальной символикой. Марат считает, что «за всех, кому пришли сертификаты — уже проголосовали заранее».

Глава Снежинского городского округа Игорь Сапрыкин заявил (справка есть в распоряжении URA.RU), что данная информация не соответствует действительности. Он отметил, что свидетельства были подготовлены по инициативе Совета ветеранов атомной промышленности. «Сувениры вручали волонтеры вне избирательных участков до начала голосования вне зависимости от факта участия в голосовании», — говорится в документе.

При этом в документе подчеркивается, что умерших граждан Валентину и Игоря Ходань, о которых идет речь в посте Семина, в списках голосования нет. Кроме того, они даже не проживали в Снежинске. Эту информацию URA.RU подтвердили в Территориальной избирательной комиссии города Озерска. На момент публикации комментарий самого Семина получить не удалось.

Константин Семин родился в Екатеринбурге. Его отец Виктор Семин был депутатом Екатеринбургской городской Думы. В родном городе Константин трудился в телекомпаниях АСВ и АТН. Работая на Областном телевидении, Семин был ведущим еженедельной передачи «Накануне». В 2000-м в Чечне, спасая Семина, погиб лейтенант-омоновец Юрий Ильченко. С января 2004 по март 2007 года Семин был заведующим корреспондентским пунктом ВГТРК («Вести») в США. С сентября 2015 года ведет авторский канал на YouTube «АгитБлог».