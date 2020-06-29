COVID-19 спровоцирует рост пациентов с диабетом и ожирением в РФ

На сегодняшний день 17% россиян находятся в преддиабетическом статусе. В случае развития коронавируса у них может появиться сахарный диабет. Об этом журналистам рассказала заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.
«В будущем количество людей, страдающих сахарным диабетом второго типа, будет расти — с учетом динамики распространения COVID-19 показатель может составить 17%», — пишут «Известия». Как объясняет Демидова, коронавирус способен повреждать клетки поджелудочной железы и печени, приводя к нарушению метаболизма глюкозы и развитию сахарного диабета с его осложнением.
Кроме того, по словам специалиста, коронавирус повлечет за собой эпидемию ожирения. Это также увеличит число потенциальных диабетиков. Так, через пять лет глобальная распространенность ожирения достигнет 18% среди мужчин и превысит 21% среди женщин. Резко вырастет также количество людей с тяжелой формой ожирения. Их число может составить 207 млн среди взрослых (6% мужчин и 9% женщин).
Эксперты считают, что системам здравоохранения стоит готовиться к росту заболеваемости диабетом. В первую очередь нужна закупка достаточного количества инсулина и иных сахароснижающих препаратов, наращивание эндокринологических коек в стационарах, подготовка новых врачей-эндокринологов и смежных специалистов.
Ранее врачи заявили, что в стране из-за коронавируса снизилась доступность медпомощи по другим заболеваниям. Часть медиков опасаются, что из-за этого в стране может произойти рост числа онкобольных.
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