COVID-19 спровоцирует рост пациентов с диабетом и ожирением в РФ

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Ранее врачи заявили, что в стране из-за коронавируса снизилась доступность медпомощи по другим заболеваниям. Часть медиков опасаются, что из-за этого в стране может произойти рост числа онкобольных .

Эксперты считают, что системам здравоохранения стоит готовиться к росту заболеваемости диабетом. В первую очередь нужна закупка достаточного количества инсулина и иных сахароснижающих препаратов, наращивание эндокринологических коек в стационарах, подготовка новых врачей-эндокринологов и смежных специалистов.

Кроме того, по словам специалиста, коронавирус повлечет за собой эпидемию ожирения. Это также увеличит число потенциальных диабетиков. Так, через пять лет глобальная распространенность ожирения достигнет 18% среди мужчин и превысит 21% среди женщин. Резко вырастет также количество людей с тяжелой формой ожирения. Их число может составить 207 млн среди взрослых (6% мужчин и 9% женщин).

«В будущем количество людей, страдающих сахарным диабетом второго типа, будет расти — с учетом динамики распространения COVID-19 показатель может составить 17%», — пишут « Известия ». Как объясняет Демидова, коронавирус способен повреждать клетки поджелудочной железы и печени, приводя к нарушению метаболизма глюкозы и развитию сахарного диабета с его осложнением.

На сегодняшний день 17% россиян находятся в преддиабетическом статусе. В случае развития коронавируса у них может появиться сахарный диабет. Об этом журналистам рассказала заведующая кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава РФ Татьяна Демидова.

Коронавирус способен повреждать клетки поджелудочной железы и печени, приводя к нарушению метаболизма глюкозы и развитию сахарного диабета Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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