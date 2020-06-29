В конфликт директора сургутского театра Тамары Лычкатой с окружным департаментом культуры вмешалась прокуратура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После открытого письма, написанного директором сургутского музыкально-драматического театра Тамарой Лычкатой, в окружном департаменте культуры ХМАО началась проверка прокуратуры и трудовой инспекции. Об этом URA.RU сообщил депутат окружной думы Виктор Сысун.

«Я был одним из получателей письма. После того как оно появилось, надзорные органы начали проверку. Там речь идет о претензиях к окружным чиновникам по срокам ответов, которые они давали театру, а также о нарушениях трудового законодательства», — прокомментировал Сысун.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО, как и в региональной трудовой инспекции, подтвердили информацию о проверках. Их результаты должны стать известны в ближайшее время. Связаться с директором департамента культуры ХМАО Артуром Латыповым на момент публикации материала не удалось. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что ориентировочно на конец августа запланирована встреча окружного чиновника с коллективом театра. «Может быть в результате личного общения конфликтную ситуацию удастся преодолеть», — сообщил собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что Лычкатая и Латыпов уже обменивались колкостями в адрес друг друга в социальных сетях. А вообще, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры ХМАО, с приходом нового руководителя началась кадровая чистка. Что, в свою очередь, и провоцирует публичные конфликты.