28 июня 2020

Шумеры в украинской конституции насмешили пользователей сети. «На обложке какие-то барыги»

© Служба новостей «URA.RU»
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В детской версии основного закона Украины пользователи нашли неоднозначные фразы Фото: facebook.com/president.gov.ua

Офис президента Украины представил «Простую Конституцию», с помощью которой дети должны знакомиться с основным законом страны. Однако пользователей сети насмешило упоминание в ней шумеров. Публикация размещена в официальном аккаунте офиса президента Украины в Facebook.

Фотографии страниц книги были опубликованы 28 июня в Facebook офиса главы государства. «В книге есть надпись „Шумеры, гоу в государство, я создал“. Украинцы озадачились этой фразой.», — пишет News.ru.

В комментариях к публикации пользователи начали задавать вопросы, как объяснять детям связь между фразой геймеров и Конституцией Украины. Критике подвергли и рисунки, сделанные на страницах. В частности, пользователи удивились, что мяч на одном из рисунков изображен в цветах российского триколора.

Фото: скриншот из аккаунта офиса президента Украины в Facebook
Фото: скриншот из аккаунта офиса президента Украины в Facebook
Фото: скриншот из аккаунта офиса президента Украины в Facebook
Фото: скриншот из аккаунта офиса президента Украины в Facebook

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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