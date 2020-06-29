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Фото: скриншот из аккаунта офиса президента Украины в Facebook

Фото: скриншот из аккаунта офиса президента Украины в Facebook

Фото: скриншот из аккаунта офиса президента Украины в Facebook

Фото: скриншот из аккаунта офиса президента Украины в Facebook

В комментариях к публикации пользователи начали задавать вопросы, как объяснять детям связь между фразой геймеров и Конституцией Украины. Критике подвергли и рисунки, сделанные на страницах. В частности, пользователи удивились, что мяч на одном из рисунков изображен в цветах российского триколора.

Фотографии страниц книги были опубликованы 28 июня в Facebook офиса главы государства. «В книге есть надпись „Шумеры, гоу в государство, я создал“. Украинцы озадачились этой фразой.», — пишет News.ru .

Офис президента Украины представил «Простую Конституцию», с помощью которой дети должны знакомиться с основным законом страны. Однако пользователей сети насмешило упоминание в ней шумеров. Публикация размещена в официальном аккаунте офиса президента Украины в Facebook.

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