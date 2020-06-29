28 июня 2020
27 июня 2020

Под Челябинском полицейская машина сбила велосипедиста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
ДТП произошло в Красноармейском районе Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Красноармейском районе сотрудник ГИБДД сбил на служебной машине велосипедиста. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Сотрудник находился за рулем служебного автомобиля Skoda. В момент ДТП он был трезв, — заявили в пресс-службе областного полицейского главка. — Велосипедист 1966 года рождения госпитализирован с травмами. Проводится служебная проверка. Если будет установлена вина сотрудника, его привлекут ответственности».

Инцидент произошел утром 28 июня на автодороге Вахрушево — Долгодеревенское. К расследованию подключились сотрудники следственного комитета.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...