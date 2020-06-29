Под Челябинском полицейская машина сбила велосипедиста

ДТП произошло в Красноармейском районе Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Красноармейском районе сотрудник ГИБДД сбил на служебной машине велосипедиста. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Сотрудник находился за рулем служебного автомобиля Skoda. В момент ДТП он был трезв, — заявили в пресс-службе областного полицейского главка. — Велосипедист 1966 года рождения госпитализирован с травмами. Проводится служебная проверка. Если будет установлена вина сотрудника, его привлекут ответственности».

Инцидент произошел утром 28 июня на автодороге Вахрушево — Долгодеревенское. К расследованию подключились сотрудники следственного комитета.