Кибермошенники украли у Грефа 2 тысячи долларов

Кража денег была возможна из-за отсутствия системы блокировки действий мошенников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

До изобретения Сбербанком системы блокировки мошеннических операций с помощью искусственного интеллекта, у главы банка Германа Грефа украли с карты две тысячи долларов. Об этом он заявил ТАСС.

Во время одной из рабочих поездок за рубеж, Греф попытался расплатиться картой Сбербанка, после чего ее дискредитировали, а после возвращения в Россию начали снимать по 500 долларов. «Мы еще не создали систем блокировки, основанных на искусственном интеллекте. У меня успели снять 2 тысячи долларов, пока дозвонился в банк и заблокировал карту», — заявил Греф.

Позже Греф смог вернуть деньги, однако разбирательства с платежной системой Visa шли около полугода, прежде чем средства вернули. Сейчас, уверяет Греф, такого бы не случилось, так как в Сбербанке есть искусственный интеллект, отвечающий за блокировку мошеннических операций.

После массовой утечки данных клиентов банка осенью 2019 года Сбербанк провел масштабную работу, отметил Греф. По его словам, проникнуть в систему банка извне невозможно, однако угроза существует внутри. Так, ранее количество администраторов исчислялось тысячами, в настоящее время их сотни. В будущем планируется вообще закрыть подобную базу данных клиентов и сделать систему безопасности полностью неуязвимой, заключил Греф.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и другие российские банки расширят перечень продуктов, которые можно будет оформить с помощью аккаунта на Госуслугах. В частности, с помощью учетной записи можно будет оформлять новые карты, обновлять данные паспорта и увеличивать кредитный лимит, передает телеканал 360.

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