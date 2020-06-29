В Челябинске уволят практически всех строителей метро

Объявленный тендер на обслуживание объектов метрополитена выиграла у челябинцев компания из Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Компания «Челябметрострой», два десятка лет поддерживающая в безопасном состоянии готовые участки метрополитена в Челябинске, подала уведомление о сокращении 172 сотрудников. Об этом сообщили URA.RU в Главном управлении по труду и занятости населения области.

«Из 177 человек, числящихся в штате, планируется уволить 172 сотрудника, — пояснил URA.RU начальник управления Владислав Смирнов. — Сокращения намечены на сентябрь».

«Челябметрострой» был создан в 2000 году для продолжения строительства метро. Сейчас стройка законсервирована, и метростроители занимаются поддержанием готовых объектов в безопасном состоянии — до момента, когда строительство возобновится. В июне конкурс на проведение этих работ выиграло екатеринбургское ООО «Спецподземстрой», опустив изначальную цену контракта на 9 млн рублей — до 47,85 миллиона рублей.

На 25 июня в Челябинской области зарегистрировано 66 229 безработных — втрое больше, чем до начала пандемии коронавируса COVID-19. Массовым стал и перевод работников в режим неполной занятости, когда они получают две трети от зарплаты. Так, в Федеральной пассажирской компании (ФПК) РЖД в таком режиме работают 570 человек, а в Челябинском авиапредприятии 495 человек. «Это связано с резким снижением пассажиропотока во время карантина и уменьшением числа поездов и авиарейсов», — пояснили в ГУ по труду и занятости.