Греф рассказал, сколько будет стоить рубль

Герман Греф отметил, что курс рубля зависим от цен на нефть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К концу 2020 году один американский доллар будет торговаться на уровне 60 рублей. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.

Банкир подкрепил свой прогноз словами аналитика Генри Гроуба, который сказал, что к концу года за баррель нефти будут давать 60-62 доллара. «Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару», — цитирует Грефа ТАСС. Он подчеркнул, что российская валюта тесно связана с ценой на углеводороды, однако ее тяжело спрогнозировать.

По словам Грефа, пока неизвестно, как будет протекать вторая волна коронавируса, поэтому есть вероятность, что «рубль станет колебаться». При этом он отметил, что российская экономика проходит кризис, вызванный пандемией, лучше, чем прогнозировалось.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин спрогнозировал, что в июле доллар будет стоить 68-69 рублей, евро — 76,5-78 рублей, передает телеканал 360. А руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев считает, что до конца года курс рубля не будет сильно меняться. Он ориентируется на 70 рублей за доллар, пишет «Федеральное агентство новостей».

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