Авиакомпания Utair отчиталась о миллиардных убытках

Перевозчик закончил 2019 год с убытком в 5,9 млрд рублей Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Авиакомпания Utair и ее дочерние предприятия закончили 2019 год с чистым убытком в 5,9 млрд рублей. Годовой отчет группы компаний опубликован на портале Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее убыток перевозчика составлял около 22 млрд рублей.

«Группа увеличила доходы до 86,3 млрд. руб. (+3,2% к 2018 г.) и на 1,3 млрд. руб. сократила операционные расходы за счет эффективного управления маршрутной сетью и парком, оптимизации топливных издержек и завершения лизинговых платежей по самолетам Boeing Classic. В результате чистый убыток группы снизился в 3,8 раз и составил 5,9 млрд. рублей», — сообщили подробности в пресс-службе Utair.

Ранее URA.RU писало, что перевозчик отказался платить банкам по 7-летним и 12-летним кредитам, чтобы выполнить обязательства перед пассажирами. Общая сумма долга Utair (часть акций которой принадлежит правительствам ХМАО и Тюменской области) составляет 74,7 млрд рублей. С осени 2018 года перевозчик ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации кредитов на 56,5 млрд рублей.