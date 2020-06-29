Авиакомпания Utair отчиталась о миллиардных убытках

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Перевозчик закончил 2019 год с убытком в 5,9 млрд рублей Фото: Александр Ельчищев © URA.RU
новость из сюжета
Проблемы у авиакомпании UTair

Авиакомпания Utair и ее дочерние предприятия закончили 2019 год с чистым убытком в 5,9 млрд рублей. Годовой отчет группы компаний опубликован на портале Центра раскрытия корпоративной информации. Годом ранее убыток перевозчика составлял около 22 млрд рублей.

«Группа увеличила доходы до 86,3 млрд. руб. (+3,2% к 2018 г.) и на 1,3 млрд. руб. сократила операционные расходы за счет эффективного управления маршрутной сетью и парком, оптимизации топливных издержек и завершения лизинговых платежей по самолетам Boeing Classic. В результате чистый убыток группы снизился в 3,8 раз и составил 5,9 млрд. рублей», — сообщили подробности в пресс-службе Utair.

Ранее URA.RU писало, что перевозчик отказался платить банкам по 7-летним и 12-летним кредитам, чтобы выполнить обязательства перед пассажирами. Общая сумма долга Utair (часть акций которой принадлежит правительствам ХМАО и Тюменской области) составляет 74,7 млрд рублей. С осени 2018 года перевозчик ведет переговоры с 11 банками о реструктуризации кредитов на 56,5 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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