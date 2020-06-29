Как нефтепродукты попали в реку Пякупур, выяснит природоохранная прокуратура Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пуровском районе ЯНАО произошло загрязнение реки Пякупур нефтепродукатми. Источник сброса в воду опасных веществ и размеры бедствия сейчас выясняют в департаменте природно-ресурсного регулирования и прокуратуре.

«На реке Пякупур вверх по течению с Муравленковского моста (мост между Карамовкой и Муравленко) впадает речушка с нефтепродуктами, понтонные заграждения не помогают, нефть идет через вверх, — сообщили местные жители в социальных сетях. — Река уже грязная, запах нефтепродуктов». До ближайшего нефтепровода, как отмечается, 24 километра, поэтому если источник загрязнения там, то его масштабы являются экологической катастрофой.

В депприроды ЯНАО сообщили URA.RU, что экологический надзор и лесники уже выехали на место ЧП. По факту сообщений о разливе нефтепродуктов начала проверку окружная природоохранная прокуратура. «В ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, причастных к загрязнению водного объекта и привлечению их к установленной законом ответственности, в том числе по возмещению причиненного вреда», — говорится в сообщении надзорного органа.

По последним данным, нефтяные пятна дошли до Тарко-Сале и заметны с левого берега реки. В районной администрации сообщили, что сейчас формируют рабочую группу по расследованию инцидента.